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10:16, 17 марта 2025Россия

Глава Крыма порассуждал о смерти Украины

Глава Крыма Аксенов: Украины как государства в привычном понимании не существует
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Украины как государства в привычном понимании не существует. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, Украина управляется извне, а своим состоянием больше напоминает секту и террористическую организацию. Он добавил, что как государство Украина уже мертва.

«Украины (...) уже не существует. Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе», — порассуждал Аксенов. Он добавил, что для обеспечения безопасности России с территории Украины должна перестать исходить опасность.

Ранее в МИД России высказались о будущем статусе Украины.

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