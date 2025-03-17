В МИД России высказались о будущем статусе Украины

Грушко: Россия потребует нейтрального статуса Украины

В рамках мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта и последующих гарантий безопасности Россия потребует нейтрального статуса Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса. (...) Что касается обсуждений, то, конечно, они на сегодня не ведутся, поскольку нет переговоров», — сказал Грушко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что прекращение огня на Украине может быть возможным только после устранения первопричин конфликта в регионе. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который ранее рассказал, что прекращение огня невозможно без «надежных гарантий безопасности, в которых будет уверен народ».