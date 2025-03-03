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15:44, 3 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России ответили на выдвинутое Зеленским условие прекращение огня

Чепа: Прекращение огня на Украине возможно после устранения причин конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Прекращение огня на Украине может быть возможным только после устранения первопричин конфликта в регионе, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на выдвинутое президентом Украины Владимиром Зеленским условие прекращения огня, связанное с гарантиями безопасности Запада.

Ранее Зеленский заявил, что прекращение огня невозможно без «надежных гарантий безопасности, в которых будет уверен народ». Сообщалось, что Зеленский знает о предложении Великобритании и Франции установить мораторий на удары по энергетическим объектам сроком на один месяц, однако свое мнение по этому вопросу украинский лидер не стал высказывать.

«Слова, которые сказал Зеленский, правильные в том смысле, что прекращение огня сегодня никому не выгодно: нужно добиться устойчивого мира. Для достижения устойчивого мира и обеспечения безопасности нужно решить вопросы с первопричинами этого конфликта. Если вот эти вопросы сегодня решить, то во многом это и будет формировать безопасность в регионе, в Европе. Какие понадобятся дополнительные гарантии — это вопрос переговоров», — отметил Чепа.

До этого Зеленский в ходе визита в Лондон сообщал, что гарантией безопасности можно назвать присутствие западных войск в стране. «Зеленский сказал, что в качестве гарантий безопасности может рассматриваться присутствие западных войск "в море, на суше и в небе"», — приводили СМИ слова президента Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, озвучил пункты для достижения мира на Украине. По его мнению, для этого нужен европейский элемент с гарантиями безопасности. Британский политик допустил, что Киев спасут поддержка США и гарантии Европы.

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