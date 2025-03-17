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09:36, 17 марта 2025Спорт

Гол Месси помог «Интеру Майами» обыграть «Атланту» Миранчука

Гол Лионеля Месси помог «Интеру Майами» обыграть «Атланту» Алексея Миранчука
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brett Davis / Imagn Images / Reuters

«Интер Майами» на выезде обыграл «Атланту Юнайтед» в матче регулярного чемпионата Североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 17 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Интеру» помогли победить голы Лионеля Месси и Фафы Пико, у хозяев отличился Эммануэль Латте Лат.

В составе «Атланты» весь матч на поле провел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Он не отметился результативными действиями.

«Атланта» в четырех турах набрала четыре очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Интер» с 10 очками находится на первом месте в той же конференции.

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