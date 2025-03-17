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13:53, 17 марта 2025Россия

Хинштейн заявил о действующей в Курской области «корпорации расхищения»

Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала корпорацией расхищения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На территории Курской области действует «корпорация расхищения». Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн, которого цитирует ТАСС.

Так Хинштейн охарактеризовал деятельность Корпорации развития Курской области. В частности, он связал с деятельностью организации дефицит лекарств в регионе.

Врио губернатора поставил под вопрос само будущее корпорации. Этот «вопрос пока открытый», отметил он.

Ранее на заседании правительства Курской области Хинштейн раскритиковал работу врио главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова, сочтя принимаемые им меры по защите населения недостаточно эффективными. «Так работать невозможно, это просто недопустимо», — сказал руководитель региона.

ЖЗЛ
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