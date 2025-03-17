Каллас признала отсутствие возможности ЕС присоединиться к переговорам по Украине

Каллас: ЕС ищет, но не находит способы присоединиться к переговорам по Украине

Европейский союз (ЕС) ищет, но не находит способы присоединиться к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы обсуждаем такую возможность с различными партнерами. (...) Но пока это не более чем челночная дипломатия, поскольку отсутствует стол переговоров [за который могли бы сесть представители ЕС]», — рассказала политик.

При этом Каллас указала, что Евросоюз пытается влиять на США и их переговорные позиции с Россией.

Ранее Каллас заявила, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро, однако министры иностранных дел стран сообщества продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что Будапешт заблокировал план военной помощи и сделает все, чтобы не допустить его принятия.