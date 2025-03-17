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17:41, 17 марта 2025Культура

Коллега Ефремова назвал его убийцей и предложил стать дворником после УДО

Актер Сергей Никоненко призвал отправить Ефремова подметать улицы после УДО
Ольга Коровина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко назвал убийцей актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП. Его комментарий приводит News.ru.

«Он убийца. Я смотрю на его портрет и вижу убийцу», — заявил Никоненко. Артист добавил, что в случае условно-досрочного освобождения (УДО) Ефремов должен подметать улицы вместо возвращения на сцену театра: «Дал бы ему метлу дворника, пусть сначала убирает мусор вокруг "Современника».

Никоненко сообщил, что не станет посещать спектакли с участием Ефремова, хотя не отрицает его актерский талант. Артист назвал 61-летнего коллегу негодяем и заявил, что его не интересует, исправился ли он за время пребывания в колонии.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал отрывок телефонного разговора Ефремова с другом, в ходе которого актер пообещал устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае УДО. Адвокат артиста Юрий Падалко заявил, что запись является фейком.

Вот это да!
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