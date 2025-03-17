Коллега Ефремова назвал его убийцей и предложил стать дворником после УДО

Актер Сергей Никоненко призвал отправить Ефремова подметать улицы после УДО

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко назвал убийцей актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП. Его комментарий приводит News.ru.

«Он убийца. Я смотрю на его портрет и вижу убийцу», — заявил Никоненко. Артист добавил, что в случае условно-досрочного освобождения (УДО) Ефремов должен подметать улицы вместо возвращения на сцену театра: «Дал бы ему метлу дворника, пусть сначала убирает мусор вокруг "Современника».

Никоненко сообщил, что не станет посещать спектакли с участием Ефремова, хотя не отрицает его актерский талант. Артист назвал 61-летнего коллегу негодяем и заявил, что его не интересует, исправился ли он за время пребывания в колонии.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал отрывок телефонного разговора Ефремова с другом, в ходе которого актер пообещал устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае УДО. Адвокат артиста Юрий Падалко заявил, что запись является фейком.