Коллега Ефремова назвал его убийцей и предложил стать дворником после УДО

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко назвал убийцей актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП. Его комментарий приводит News.ru.
«Он убийца. Я смотрю на его портрет и вижу убийцу», — заявил Никоненко. Артист добавил, что в случае условно-досрочного освобождения (УДО) Ефремов должен подметать улицы вместо возвращения на сцену театра: «Дал бы ему метлу дворника, пусть сначала убирает мусор вокруг "Современника».
Никоненко сообщил, что не станет посещать спектакли с участием Ефремова, хотя не отрицает его актерский талант. Артист назвал 61-летнего коллегу негодяем и заявил, что его не интересует, исправился ли он за время пребывания в колонии.
Ранее Telegram-канал Shot опубликовал отрывок телефонного разговора Ефремова с другом, в ходе которого актер пообещал устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае УДО. Адвокат артиста Юрий Падалко заявил, что запись является фейком.