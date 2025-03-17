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15:02, 17 марта 2025Путешествия

Летевших на мальчишник пьяных пассажиров сняли с рейса под аплодисменты

Летевших на мальчишник на Канары пьяных пассажиров Binter Canarias сняли с рейса
Алина Черненко

Фото: Martin Leber / Shutterstock / Fotodom

Пьяных пассажиров авиакомпании Binter Canarias, летевших на мальчишник на Канарские острова, сняли с рейса. Подробностями истории поделился портал Canarian Weekly.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Мадрида 13 марта. Группа из десяти мужчин привлекла внимание попутчиков деструктивным поведением еще перед посадкой. Оказавшись на борту, обеспокоенные пассажиры предупредили об этом бортпроводников. В итоге командир воздушного судна решил снять с рейса всю группу, сославшись на потенциальные риски для безопасности полета.

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Мужчины начали протестовать, и на борт пришлось вызвать сотрудников Гражданской гвардии Испании, которые вывели их из самолета под аплодисменты попутчиков. Вылет лайнера задержался на 45 минут.

Ранее пассажир другой иностранной авиакомпании, EasyJet, напился на мальчишнике, надел платье с пятнистым лифом и помочился на попутчицу во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Барселоны в Лондон.

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