Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:16, 17 марта 2025Из жизни

Мужчина лишился руки из-за укуса рыбы

The Hindu: В Индии фермер лишился кисти руки из-за укуса сома
Никита Савин
Никита Савин

Фото: AravindManoj / Wikimedia

В Индии фермер лишился руки из-за укуса обыкновенного мешкожаберного сома. Об этом пишет The Hindu.

38-летний мужчина из округа Каннур штата Керала рассказал, что плававшая в канаве рыба схватила его за кончик пальца в феврале. На месте укуса была небольшая рана, на которую он сначала не обратил внимания. Однако вскоре на месте раны образовался серьезный нарыв. Фермер обратился в местную клинику, где ему сделали прививку от столбняка. Однако нарыв продолжил распространяться.

В итоге мужчина побывал в двух больницах, прежде чем врачи выяснили, что в рану попала инфекция, которая вызвала газовую гангрену. К этому моменту она распространилась на всю ладонь, и единственным вариантом спасения остальной конечности оказалась ампутация кисти.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

После этого случая представители индийского здравоохранения обратились к гражданам и предупредили, что в грязной воде обитают бактерии, способные вызвать гангрену.

Ранее сообщалось, что жительница ЮАР потеряла 16 пальцев на руках и ногах после укуса клеща. У нее также развилась гангрена из-за инфекции.

    Обсудить
    Последние новости

    Застрявшие на МКС астронавты записали обращение к Трампу и Маску. Они провели на станции полгода вместо двух недель

    Забытая внутриматочная спираль спустя 50 лет после установки едва не стоила женщине жизни

    Стало известно об отстреле украинских солдат иностранными наемниками ВСУ в Курской области

    Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля умерла в 43 года

    Глава РФС высказался о возможном товарищеском матче со сборной США

    Стоимость крупнейших оборонных компаний мира резко выросла

    Россияне стали покупать меньше игристого

    В Финляндии раскрыли последствия отправки западных войск на Украину

    Подпись Байдена на документах о помиловании оказалась фальшивой

    Джулия Фокс появилась на фестивале в оголяющем тело платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше