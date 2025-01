Женщина потеряла 16 пальцев на руках и ногах после таинственного укуса насекомого

В ЮАР женщина потеряла 16 пальцев на руках и ногах из-за укуса клеща

Жительница Северо-Западной провинции Южно-Африканской Республики (ЮАР) пострадала от гангрены, развившейся у нее из-за укуса клеща. О своем восстановлении она рассказала Need To Know.

В декабре 2013 года Катрин Эбботт-Кутзее проснулась с таинственным следом от укуса насекомого на руке. Сначала она подумала, что ее укусил комар, и ни о чем не переживала, однако через два дня неожиданно упала в обморок. В больнице врачи установили, что женщину укусил энцефалитный клещ. Из-за этого органы Эбботт-Кутзее стали постепенно отказывать, начался некроз тканей.

Через четыре месяца женщине ампутировали 16 пальцев на руках и ногах и выписали из больницы. Хоть Эбботт-Кутзее сделала себе протезы, потеря частей тела негативно сказалась на ее психическом здоровье. Из-за этого ей пришлось расстаться с мужем.

Несмотря все испытания Эбботт-Кутзее удалось снова найти счастье. В 2022 году она встретилась со старым школьным другом, которого не видела около 45 лет, и вступила с ним в отношения. По словам женщины, возлюбленный научил ее заново смеяться: после ампутации она потеряла эту способность. Эбботт-Кутзее призналась, что сейчас, когда ей уже 60, она наконец смогла принять себя и приспособиться к жизни без пальцев.

Ранее сообщалось, что в графстве Корк, Ирландия, пожилая женщина потеряла обе ноги из-за инфекции, возникшей после укусов насекомых. «Время от времени она действительно впадает в депрессию, понимая, что больше не может делать то, что делала раньше», — описала ее нынешнее состояние дочь.