Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:23, 27 января 2025Из жизни

Женщина потеряла 16 пальцев на руках и ногах после таинственного укуса насекомого

В ЮАР женщина потеряла 16 пальцев на руках и ногах из-за укуса клеща
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jam Press / Onkgopotse Koloti

Жительница Северо-Западной провинции Южно-Африканской Республики (ЮАР) пострадала от гангрены, развившейся у нее из-за укуса клеща. О своем восстановлении она рассказала Need To Know.

В декабре 2013 года Катрин Эбботт-Кутзее проснулась с таинственным следом от укуса насекомого на руке. Сначала она подумала, что ее укусил комар, и ни о чем не переживала, однако через два дня неожиданно упала в обморок. В больнице врачи установили, что женщину укусил энцефалитный клещ. Из-за этого органы Эбботт-Кутзее стали постепенно отказывать, начался некроз тканей.

Через четыре месяца женщине ампутировали 16 пальцев на руках и ногах и выписали из больницы. Хоть Эбботт-Кутзее сделала себе протезы, потеря частей тела негативно сказалась на ее психическом здоровье. Из-за этого ей пришлось расстаться с мужем.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Несмотря все испытания Эбботт-Кутзее удалось снова найти счастье. В 2022 году она встретилась со старым школьным другом, которого не видела около 45 лет, и вступила с ним в отношения. По словам женщины, возлюбленный научил ее заново смеяться: после ампутации она потеряла эту способность. Эбботт-Кутзее призналась, что сейчас, когда ей уже 60, она наконец смогла принять себя и приспособиться к жизни без пальцев.

Ранее сообщалось, что в графстве Корк, Ирландия, пожилая женщина потеряла обе ноги из-за инфекции, возникшей после укусов насекомых. «Время от времени она действительно впадает в депрессию, понимая, что больше не может делать то, что делала раньше», — описала ее нынешнее состояние дочь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР заявили о рисках существованию Украины

      «Ни о каких расчетах сегодня говорить нельзя». Хинштейн отчитал курского министра за озвученный ущерб от действий ВСУ

      Самая старая женщина в Испании поделилась секретами долголетия

      Президент Таджикистана поздравил Лукашенко с победой на выборах

      Китай согласился пойти на уступки по одному вопросу на фоне угроз Трампа

      Подсчитан наносимый России «серыми» майнерами урон

      Найден подтверждающий смерть блогерши Лены Миро документ

      Умер актер сериала «Папины дочки»

      Певица Люся Чеботина опубликовала фото в бикини

      Обозначены сроки первого полета ракеты Spectrum

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше