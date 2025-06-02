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07:02, 2 июня 2025Забота о себе

Мужчинам указали на частые ошибки при прикосновениях к женской груди

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Клинический сексолог Патти Бриттон и профессор сексуального и репродуктивного здоровья Дебби Хербеник указали на самые распространенные ошибки, которые совершают мужчины, когда прикасаются к женской груди во время секса. Их мнение приводит Men's Health.

Бриттон отметила, что грудь чрезвычайно чувствительна, поэтому не следует ее трогать без разрешения, кусать или с силой сжимать. Сексолог полагает, что сначала надо поинтересоваться нравятся ли женщине такие ласки, также не лишним будет сделать комплимент. «Скажите что-то простое, например: "У тебя потрясающая грудь"», — посоветовала она.

Хербеник добавила, что не следует во время прелюдии сразу стимулировать соски. Она пояснила, что они являются эрогенной зоной, но, чтобы прикосновения к ним вызвали ожидаемый эффект, не нужно спешить. «Начните с нежного поглаживания или массажа верхней, нижней и боковых частей груди. Чередуйте с легкими поцелуями шеи, мочек ушей и ключиц», — подсказала она.

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Когда возбуждение возрастет, можно перейти к поглаживанию сосков, дала совет Хербеник. Она отметила, что самой чувствительной частью является верхняя часть.

Еще одной частой ошибкой она назвала стимуляцию одной груди и игнорирование второй. Эксперт предупредила, что это может спровоцировать болезненные ощущения. Также она добавила, что маленькая грудь обычно более чувствительна, так как нервные окончания в ней расположены близко. По ее словам, обладательницам большой груди могут понравиться прикосновения и ласки боковой зоны, расположенной рядом с подмышечными впадинами.

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