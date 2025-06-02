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06:46, 2 июня 2025Мир

МИД России оценил необходимость в альтернативных площадках для переговоров по Украине

Руденко: Альтернативные Стамбулу площадки для переговоров не требуются
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Альтернативные Стамбулу площадки для переговоров России и Украины пока не требуются. Об этом сообщил РИА Новости замглавы российского МИД РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что с настоящим местом проведения переговоров согласны обе стороны. Руденко выразил мнение, что предлагать в такой момент альтернативные площадки представляется «не совсем рациональным». Собеседник агентства добавил, что такого же мнение придерживается Китай, который надеется на то, что стамбульская платформа является площадкой, на которой есть шанс прийти к соглашению.

Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 2 июня, во дворце Чираган в Стамбуле. Они начнутся в 13:00 по местному времени. Российскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Она уже прибыла в Стамбул и получила украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта.

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