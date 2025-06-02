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06:31, 2 июня 2025Из жизни

Женщина бросила мужа и переехала в Египет к молодому любовнику

Британка Джирлинг порвала с семьей ради молодого любовника из Египта
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ZEENPRAT / Shutterstock / Fotodom

50-летняя женщина из Великобритании бросила мужа и переехала в Египет ради отношений с молодым любовником. Об этом сообщает Daily Mirror.

Джоанна Джирлинг познакомилась с Хисмом Файго, который на девять лет младше нее, в 2019 году. В тот момент она как раз рассталась с предыдущим бойфрендом-египтянином и уже ушла от мужа-британца. Несмотря на разницу в возрасте, они полюбили друг друга. Джирлинг давно мечтала о переезде в Египет и с радостью начала новую жизнь в Хургаде.

Большинство друзей британки отказались принимать ее выбор. Они считали, что Файго сошелся с Джирлинг ради денег, хотя мужчина даже взял кредит специально для того, чтобы уладить визовые вопросы возлюбленной. Из-за новой любви британки семья порвала с ней, но пара все равно активно готовится к свадьбе. Для официального бракосочетания им предстоит сложная процедура, включающая поездку в Каир и оформление документов в британском посольстве.

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«Моя семья не общается со мной уже шесть лет, но это их потеря — я счастлива здесь», — заявляет Джирлинг, которая сейчас работает преподавателем английского языка. Несмотря на финансовые трудности — Файго сейчас без работы, — пара мечтает открыть магазин и даже завести ребенка. Британка уверена — переезд в Египет кардинально изменил ее жизнь к лучшему, избавив от вредных привычек и подарив истинную любовь.

Ранее сообщалось, что 83-летнюю британку Айрис Джонс, прославившуюся отношениями с 37-летним египтянином, начали преследовать мошенники. Она рассказала в социальных сетях, что не позволила себя одурачить.

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