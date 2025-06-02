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06:46, 2 июня 2025Мир

Во Франции раскрыли ключевую тему переговоров России и Украины

Дипломат Аро: Вопрос военного статуса Украины будет ключевым на переговорах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Turkish Foreign Affairs / IMAGO / Global Look Press

Военный статус Украины станет главной темой переговоров Киева с Россией. Об этом заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в статье для Le Point.

«Ключевым вопросом станет военный статус Украины. Необходимо найти решение, позволяющее, с одной стороны, избежать того, чтобы разоружение Украины открыло путь к ее "вассализации", а с другой — принять требование России о недопуске Украины в НАТО», — считает он.

По его мнению, НАТО может согласиться на условие, что в период прекращения огня никакие иностранные войска не могут находиться на украинской территории. Аро также назвал «неизбежной» отмену Европейским союзом (ЕС) части санкций против России.

Ранее в Турции заявили о попытках президента Украины Владимира Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле. В статье dikGAZETE отмечается, что глава государства саботирует переговорный процесс, потому что боится жесткой реакции украинских военнослужащих и националистических группировок, которые оказывают на него давление.

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