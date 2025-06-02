Дипломат Аро: Вопрос военного статуса Украины будет ключевым на переговорах

Военный статус Украины станет главной темой переговоров Киева с Россией. Об этом заявил бывший посол Франции в США Жерар Аро в статье для Le Point.

«Ключевым вопросом станет военный статус Украины. Необходимо найти решение, позволяющее, с одной стороны, избежать того, чтобы разоружение Украины открыло путь к ее "вассализации", а с другой — принять требование России о недопуске Украины в НАТО», — считает он.

По его мнению, НАТО может согласиться на условие, что в период прекращения огня никакие иностранные войска не могут находиться на украинской территории. Аро также назвал «неизбежной» отмену Европейским союзом (ЕС) части санкций против России.

Ранее в Турции заявили о попытках президента Украины Владимира Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле. В статье dikGAZETE отмечается, что глава государства саботирует переговорный процесс, потому что боится жесткой реакции украинских военнослужащих и националистических группировок, которые оказывают на него давление.