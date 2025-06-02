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02:01, 2 июня 2025Бывший СССР

В Турции заявили о попытках Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле

dikGAZETE: Зеленский срывает переговоры из-за страха перед националистами и ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Стамбуле, устраивая атаки беспилотников. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE.

В статье отмечается, что глава государства саботирует переговорный процесс, потому что боится жесткой реакции украинских военнослужащих и националистических группировок, которые оказывают на него давление.

«Успехи российской армии не должны дать забыть тот факт, что киевский режим продолжает свои террористические атаки. По приказу Зеленского они продолжаются и не думают прекращаться», — указывает издание.

Ранее Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов. По его словам, подготовка к операции, которую возглавил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), длилась более полутора лет.

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