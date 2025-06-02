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06:55, 2 июня 2025Россия

Над российским регионом уничтожили более 15 беспилотников

Гусев сообщил об уничтожении более 15 беспилотников над Воронежской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Минувшей ночью над территорией Воронежской области уничтожили более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в трех муниципалитетах. По словам Гусева, пострадавших среди гражданского населения нет.

Однако не обошлось без повреждений. В результате падения обломков дронов в одном из пригородных населенных пунктов были повреждены несколько частных домов и автомобили.

Помимо этого, беспилотник врезался в линию электропередач (ЛЭП), вследствие чего произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». «Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы», — рассказал губернатор.

В ночь на понедельник, 2 июня, атаке беспилотников также подвергся Курск. По словам очевидцев, в городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов.

Кроме того, стало известно об атаке дронов на Рязань.

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