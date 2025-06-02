Над российским регионом уничтожили более 15 беспилотников

Гусев сообщил об уничтожении более 15 беспилотников над Воронежской областью

Минувшей ночью над территорией Воронежской области уничтожили более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в трех муниципалитетах. По словам Гусева, пострадавших среди гражданского населения нет.

Однако не обошлось без повреждений. В результате падения обломков дронов в одном из пригородных населенных пунктов были повреждены несколько частных домов и автомобили.

Помимо этого, беспилотник врезался в линию электропередач (ЛЭП), вследствие чего произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». «Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы», — рассказал губернатор.

В ночь на понедельник, 2 июня, атаке беспилотников также подвергся Курск. По словам очевидцев, в городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов.

Кроме того, стало известно об атаке дронов на Рязань.