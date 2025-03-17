Назван неожиданный продукт для защиты клеток от старения

Диетолог Солнцева: Грибы предотвращают преждевременное старение клеток

Грибы имеют иммуномодулирующее действие, защищают организм от избыточного холестерина и предотвращают преждевременное старение клеток, считает врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева. Неожиданный продукт для долголетия она назвала в беседе с aif.ru.

По словам врача, положительный эффект грибов объясняется наличием в них особого вида растворимых волокон — бета-глюканов. В большом количестве они содержатся в грибах рейши, майтаке, шиитаке, вешенках. Также Солнцева указала, что бета-глюканами богаты овес, ячмень, дрожжи и некоторые виды водорослей. «Попадая в кишечник, они превращаются в желеобразную субстанцию, обволакивают стенки кишечника и тем самым замедляют всасывание глюкозы и "плохого" холестерина», — объяснила диетолог.

Кроме того, Солнцева отметила, что бета-глюканы способны активизировать клетки иммунной системы для защиты от вирусов, бактерий и других возбудителей. Они оказывают антивозрастной эффект на кожу и предотвращают преждевременное разрушение клеток.

По словам врача, ряд исследований подтвердили, что бета-глюканы увеличивают эффективность химиотерапии и снижают ее побочные действия. Помимо этого, они помогают лучше переносить лучевую терапию.

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