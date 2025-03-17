Названы неочевидные причины постоянной усталости

Терапевт Вечтомов: Постоянная усталость может возникнуть из-за диабета

Упадок сил может быть вызван множеством разных причин, предупредил врач-терапевт Сергей Вечтомов. Неочевидные источники постоянной усталости он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Терапевт указал, что непроходящая усталость может возникать на фоне скачков сахара в крови из-за диабета первого или второго типа. Еще одна частая причина — это анемия. Специалист пояснил, что из-за нехватки железа или витаминов группы В клетки не получают нужного им для нормальной работы количества кислорода, в результате этого может возникнуть усталость.

Вечтомов добавил, что утомляемость часто испытывают пациенты с гипотиреозом, так как их щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

По словам терапевта, еще одной возможной причиной могут быть воспаления в организме, вызванные бактериями, вирусами или паразитами. Помимо этого, сильная слабость развивается при туберкулезе. Врач пояснил, что для борьбы с хроническими инфекциями организм тратит много сил, что и приводит к усталости.

Кроме того, специалист отметил, что такой же симптом возникает при депрессии или во время приема некоторых лекарственных препаратов, таких как снотворные, транквилизаторы и бета-адреноблокаторы.

Наконец, усталость появляется при онкологических заболеваниях, напомнил терапевт. Он указал, что в некоторых случаях усталость появляется из-за особых белков, которые вырабатывает опухоль, иногда причина утомляемости в быстром росте новообразования.

Ранее врач-эндокринолог Шалала Пашаева предупредила, что гипотиреоз часто путают с депрессией. По ее словам, оба заболевания имеют схожие симптомы — упадок сил, апатия, сонливость и ухудшение памяти.