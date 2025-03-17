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17:43, 17 марта 2025Мир

Новый премьер-министр Канады определил США как ненадежного союзника

Карни: Канада будет укреплять связи с надежными союзниками
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Канаде необходимо работать только с «надежными союзниками». Об этом заявил новый премьер-министр страны Марк Карни, указав на непростые отношения с США, сообщает Politico.

«Сейчас как никогда важно, чтобы Канада укрепляла связи с нашими надежными союзниками, такими как Франция. Экономическое сотрудничество, а не конфронтация — это путь к построению сильных экономик», — отметил премьер-министр, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом Карни заявил, что считает Канаду «самой европейской из неевропейских стран».

13 марта премьер выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом при условии, что тот продемонстрирует уважение к суверенитету страны.

11 марта Трамп поручил правительству повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50 процентов от таможенной стоимости поставок.

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