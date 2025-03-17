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14:38, 17 марта 2025Россия

Политолог высказался о красных линиях Киева в переговорах с Россией

Политолог Скачко: Трамп должен понимать, что в РФ входят Запорожье и Херсон
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PhotOleh / Shutterstock / Fotodom

Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Об этом заявил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Владимир Скачко.

По мнению специалиста, единственная цель этих красных линий — «сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действия».

Тем временем американскому президенту Дональду Трампу необходимо считаться с тем фактом, что в состав России входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, напомнил политолог. Он же сообщил, что, скорее всего, в ближайшем разговоре лидеров США и России эта тема поднимется снова.

Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия — это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции

Владимир Скачкополитолог

Скачко также счел, что при желании Вашингтон может заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. «В частности, США могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», — заявил эксперт. Если же Киев продолжит перечить администрации Трампа и снова покажет свою недоговороспособность, то спецоперация на Украине не закончится, пока противника полностью не изгонят с территории России, заключил политолог.

Украина назвала США «красные линии» в переговорах с Россией. Все они были перечислены во время встречи с американской делегацией в Джидде еще 11 марта.

17 марта глава МИД Украины Андрей Сибига также обозначил три «красные линии» Киева на переговорах. Первая из них, указал он, — признание утраты территорий. Вторая — фиксация отказа от вхождения Украины в состав НАТО и Европейского союза (ЕС). А третья — ограничение численности ВС. «Не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших возможностей», — заявил Сибига.

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