Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Об этом заявил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Владимир Скачко.
По мнению специалиста, единственная цель этих красных линий — «сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действия».
Тем временем американскому президенту Дональду Трампу необходимо считаться с тем фактом, что в состав России входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, напомнил политолог. Он же сообщил, что, скорее всего, в ближайшем разговоре лидеров США и России эта тема поднимется снова.
Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия — это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции
Скачко также счел, что при желании Вашингтон может заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. «В частности, США могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», — заявил эксперт. Если же Киев продолжит перечить администрации Трампа и снова покажет свою недоговороспособность, то спецоперация на Украине не закончится, пока противника полностью не изгонят с территории России, заключил политолог.
Украина назвала США «красные линии» в переговорах с Россией. Все они были перечислены во время встречи с американской делегацией в Джидде еще 11 марта.
17 марта глава МИД Украины Андрей Сибига также обозначил три «красные линии» Киева на переговорах. Первая из них, указал он, — признание утраты территорий. Вторая — фиксация отказа от вхождения Украины в состав НАТО и Европейского союза (ЕС). А третья — ограничение численности ВС. «Не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших возможностей», — заявил Сибига.