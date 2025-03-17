Появились кадры эвакуации россиян из-под Суджи

МЧС России: Из-под Суджи в Курской области эвакуированы 465 человек

Из-под Суджи в Курской области за все время с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуированы 465 человек, из которых 42 жителя региона — лишь за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, заявление появилось в Telegram-канале ведомства.

МЧС также показало кадры эвакуации жителей Суджанского района. На них видно, как пожилых мужчин и женщин провожают с вещами в автобус.

«В регионе организована работа 88 пунктов временного размещения. Решены вопросы всестороннего обеспечения, в том числе оказания медицинской и психологической помощи», — сообщили спасатели.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.