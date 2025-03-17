Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:04, 17 марта 2025Россия

Появились кадры эвакуации россиян из-под Суджи

МЧС России: Из-под Суджи в Курской области эвакуированы 465 человек
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Из-под Суджи в Курской области за все время с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуированы 465 человек, из которых 42 жителя региона — лишь за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, заявление появилось в Telegram-канале ведомства.

МЧС также показало кадры эвакуации жителей Суджанского района. На них видно, как пожилых мужчин и женщин провожают с вещами в автобус.

«В регионе организована работа 88 пунктов временного размещения. Решены вопросы всестороннего обеспечения, в том числе оказания медицинской и психологической помощи», — сообщили спасатели.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Это похоже на звук ракеты». Против протестующих в Сербии могли применить звуковую пушку. Как это было?

    Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

    Доктор Мясников назвал жителей одной европейской страны «нацией абсолютно больных людей»

    Карпин рассказал о реакции Дзюбы на вызов в сборную России

    Меган Маркл в своем шоу посоветовала зрителям опасный рецепт соли для ванн

    Сестре жертвы теракта в «Крокусе» выдали 12 килограммов его останков и 300 тысяч рублей

    Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

    В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

    Россиянам подсказали способы бороться с укачиванием в транспорте

    На Западе предсказали Украине потерю Львова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше