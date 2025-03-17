Приговор в 16 лет за госизмену бывшему инженеру Уралвагонзавода признан законным

Экс-инженер УВЗ Мухаметов не смог обжаловать приговор в 16 лет за госизмену

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде 16 лет лишения свободы за госизмену в отношении 32-летнего инженера-технолога «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» (УВЗ) Данила Мухаметова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

Осужденный подал апелляционную жалобу на судебное решение, но не смог его обжаловать. Оснований для отмены приговора нет, указывается в пресс-релизе, судебный акт вступил в законную силу.

5 ноября жителя Нижнего Тагила Мухаметова признали виновным в госизмене. По данным следствия, в период с сентября 2022 года по март 2023-го он вместе с женой Викторией, которая работала на УВЗ оператором, передавал украинской спецслужбе сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против безопасности России. За проданные Украине чертежи супруги получили 100 тысяч рублей.

На суде экс-инженер частично признал вину. Его супругу приговорили к 12,5 года колонии.