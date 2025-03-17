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15:56, 17 марта 2025Ценности

Рита Дакота без макияжа расплакалась на камеру

Певица Рита Дакота без макияжа расплакалась на камеру
Екатерина Ештокина

Фото: @ritadakota

Российская певица Рита Дакота показала натуральную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница разместила снимок, на котором продемонстрировала лицо без макияжа. При этом на фото видно, что на коже звезды присутствуют многочисленные покраснения из-за слез. Звезда предстала в черном топе и панаме.

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Дакота объяснила, что расплакалась на камеру из-за сотен сообщений подписчиков, которые поделились с ней личными историями в честь выхода новой песни. «Наверное, в кафе все думают, что я несчастна. А это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Величие человеческой уязвимости и силы. И смелость делиться этим с другими», — написала она.

В феврале Дакота показала видео рыданий после пластики со словами «я самая стремная на планете». Исполнительница рассказала про процедуру «лисьи глазки», которую сделала в 2024 году.

Вот это да!
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