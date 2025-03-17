Россиянам назвали признаки жилья комфорт-класса

Эксперт по недвижимости Соколов: В жилье комфорт-класса высокие потолки

Жилье в новостройках комфорт-класса отличается высокими потолками, рассказал РИА Новости директор по продажам Est-a-Tet Роман Соколов.

По его словам, на законодательном уровне отличия классов жилья в России никак не закреплены, однако для первичного рынка существует единая методика классифицирования жилых новостроек по потребительскому качеству.

Так, площадь жилья в новостройках стандарт-класса составляет от 14 до 100 квадратных метров. Высота потолков может быть меньше 2,7 метра. Отделывают такие квартиры типовыми материалами. В новостройках комфорт класса площадь жилья начинается от 28 квадратных метров, при этом площадь кухни больше 10 квадратных метров. Высота потолков в таких квартирах превышает 2,7 метра, а отделка улучшенная.

Жилье бизнес-класса отличается площадью больше 50 квадратных метров. Площадь кухни в таких квартирах превышает 20 квадратных метров, потолки выше 2,8 метра, высококачественная отделка. В элитных новостройках метраж превышает 65 квадратных метров, площадь кухни — 25 квадратных метров. Потолки в таких квартирах выше трех метров, отделка — самыми дорогими материалами.

Ранее в компании «НДВ супермаркет недвижимости» сообщили, что московские девелоперы практически отказались от строительства квартир стандарт-класса. К марту 2025 года общая площадь квартир стандарт-класса в пределах Старой Москвы составила 1,2 тысячи квадратных метров. Таким образом, за последний год показатель упал на 80 процентов.