Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:43, 17 марта 2025Путешествия

Российская стюардесса потеряла сознание во время полета

Российская стюардесса потеряла сознание на рейсе Владикавказ — Петербург
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Стюардесса российской авиакомпании «Победа» упала в обморок во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Днем 15 марта Boeing 737 выполнял рейс из Владикавказа в Санкт-Петербург. Когда лайнер находился в районе Твери на высоте более 11 тысяч метров, 26-летней бортпроводнице резко стало плохо.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Сотрудница авиакомпании пожаловалась на боль в животе и потеряла сознание. Отмечается, что на борту были медики, которые оказали помощь женщине. Позже она пришла в себя.

Командир воздушного судна решил не менять курс и продолжить путь в Петербург. Самолет приземлился там через 45 минут, скорая помощь стюардессе не понадобилась.

Ранее россиянин с аэрофобией выпил успокоительные препараты перед полетом и попал в больницу. У мужчины было острое отравление.

    Обсудить
    Последние новости

    Застрявшие на МКС астронавты записали обращение к Трампу и Маску. Они провели на станции полгода вместо двух недель

    Забытая внутриматочная спираль спустя 50 лет после установки едва не стоила женщине жизни

    Стало известно об отстреле украинских солдат иностранными наемниками ВСУ в Курской области

    Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля умерла в 43 года

    Глава РФС высказался о возможном товарищеском матче со сборной США

    Стоимость крупнейших оборонных компаний мира резко выросла

    Россияне стали покупать меньше игристого

    В Финляндии раскрыли последствия отправки западных войск на Украину

    Подпись Байдена на документах о помиловании оказалась фальшивой

    Джулия Фокс появилась на фестивале в оголяющем тело платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше