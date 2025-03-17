Российская стюардесса потеряла сознание во время полета

Российская стюардесса потеряла сознание на рейсе Владикавказ — Петербург

Стюардесса российской авиакомпании «Победа» упала в обморок во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Днем 15 марта Boeing 737 выполнял рейс из Владикавказа в Санкт-Петербург. Когда лайнер находился в районе Твери на высоте более 11 тысяч метров, 26-летней бортпроводнице резко стало плохо.

Сотрудница авиакомпании пожаловалась на боль в животе и потеряла сознание. Отмечается, что на борту были медики, которые оказали помощь женщине. Позже она пришла в себя.

Командир воздушного судна решил не менять курс и продолжить путь в Петербург. Самолет приземлился там через 45 минут, скорая помощь стюардессе не понадобилась.

Ранее россиянин с аэрофобией выпил успокоительные препараты перед полетом и попал в больницу. У мужчины было острое отравление.