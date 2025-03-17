Названы причины затянувшейся продажи квартиры Ротару

Риелтор Перескокова: Квартира Софии Ротару устарела, а цена на жилье завышена

Поиски покупателя для московской квартиры эстрадной певицы Софии Ротару затянулись. О причинах такого простоя телеканалу НТВ рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в эфире передачи «ЧП. Расследование».

Речь идет о трехкомнатной квартире на Зоологической улице в центре Москвы, ее Ротару подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков. По мнению риелтора, жилплощадь артистки выглядит устаревшей — старомодным выглядит как ремонт, так и интерьер. Цена объекта при этом довольно завышена даже после коррекции. Первоначально лот был выставлен за 70 миллионов рублей, позднее ценник снизили до 65 миллионов, но покупателей не прибавилось.

Кроме того, продать столичную квартиру Ротару мешает «токсичный шлейф», полагает Перескокова. Отъезд из России, по словам агента, лишил ее популярности и любви среди слушателей. Вдобавок эмиграция сказалась на продаже недвижимости, заявила собеседница телеканала.

Нескончаемые поиски покупателя убедили звезду отказаться от продажи квартиры. Об этом «Комсомольской правде» рассказала приятельница Ротару. Как сообщается, знаменитость справедливо оценила стоимость своей недвижимости и предпочла нанять работницу для присмотра за жильем.

Ранее «бабушатником» назвали интерьер в квартире Евгения Петросяна. По оценкам риелтора, жилплощадь юмориста обставлена безвкусно и лишена гармонии, ведь выбором мебели и декора занимались две разные хозяйки.