Сестре жертвы теракта в «Крокусе» выдали 12 килограммов его останков и 300 тысяч рублей

Сестра жертвы теракта в «Крокусе»: получила 300 тысяч рублей и останки брата

Сестра одной из жертв теракта в «Крокус Сити Холле» рассказала, что за почти год, прошедший со времени террористической атаки, получила только 300 тысяч рублей. С жительницей Новосибирска побеседовали журналисты издания Sib.fm.

По словам россиянки, перевозку тела в Сибирь и гроб для ее брата оплатила Москва. После этого до недавнего времени она не получала никаких выплат, призналась женщина. «Буквально недели две назад "Красный Крест" перечислил мне 300 тысяч рублей в качестве компенсации за памятник. Моральный ущерб никто не компенсировал», — уточнила собеседница издания.

Из рассказанного женщиной следует, что тело ее брата сильно пострадало. Произошло это из-за начавшегося в «Крокусе» пожара или было вызвано иным воздействием, она не уточнила. «Нам выдали 12 килограммов останков Гриши», — пояснила она.

Группа вооруженных людей, которые впоследствии оказались мигрантами, устроили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 145 человек, еще 551 получили ранения.

В начале марта в США задержали одного из возможных организаторов теракта в «Крокусе». На допросе он признался в передаче инструкций исполнителям теракта.