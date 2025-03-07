В США судят одного из организаторов теракта в «Крокусе». Что известно о международном террористе по кличке Джафар?

В США судят возможного организатора теракта в «Крокус Сити Холле» Шарифуллу

В США начинается судебный процесс по делу Мохаммада Шарифуллы — террориста, участника террористической группировки «Вилаят Хорасан», входящей в состав международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Американские правоохранительные органы, помимо прочего, выяснили, что Шарифулла является одним из возможных организаторов теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле». Говоря о причастности ИГ к теракту, президент России Владимир Путин заметил, что Москва в курсе того, чьими руками был совершен теракт, но важнее для нее знать, кто являлся заказчиком.

Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что он передавал инструкции о том, как использовать винтовки типа АК и другое оружие потенциальным нападавшим. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех арестованных [Россией] боевиков тех, кого он ранее инструктировал Министерство юстиции США

Шарифулла, также известный по кличке Джафар, был участником боевых действий в Афганистане и причастен к теракту в аэропорту Кабула в 2021 году. Вашингтон обвиняет его в убийстве 13 военнослужащих армии США. «Под сильным руководством президента Трампа Министерство юстиции страны позаботится о том, чтобы у террористов, подобных Мохаммаду Шарифулле, не было ни убежища, ни второго шанса, ни худшего врага, чем Соединенные Штаты Америки», — заявила генпрокурор Памела Бонди.

В случае признания виновным Шарифулле грозит пожизненное заключение.

Шарифуллу задержали на границе Пакистана и Афганистана. Возможно, этому содействовало ЦРУ

Мохаммада Шарифуллу задержали пакистанские силы безопасности. По данным CNN, возможно, его поймали благодаря разведывательным данным ЦРУ. Через некоторое время террориста выдали Вашингтону. Президент США Дональд Трамп объявил об этом в своем последнем обращении к Конгрессу.

«Сегодня вечером я рад объявить, что мы только что задержали главного террориста, ответственного за это злодеяние [убийство 13 американских солдат], и сейчас его везут сюда, чтобы он предстал перед острым мечом американского правосудия», — сообщил глава Белого дома.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В своей речи Трамп поблагодарил Пакистан за «помощь в аресте этого монстра». В ответ на слова признательности пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф заметил, что Исламабад ценит Вашингтон за «высокую оценку роли Пакистана в борьбе с терроризмом в Афганистане».

Шариф подчеркнул, что Шарифулла был задержан в рамках «успешной операции, проведенной в районе пакистано-афганской границы». «Мы продолжим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в обеспечении регионального мира и стабильности», — добавил он.

В России завершены следственные действия по делу о теракте в «Крокусе»

Менее чем за год Следственный комитет (СК) России завершил следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокусе».

В общей сложности в качестве обвиняемых по этому делу привлекли 27 фигурантов. Председатель СК России Александр Бастрыкин назвал теракт в подмосковном Красногорске одним из самых тяжелых событий прошлого года. Он напомнил, что жертвами атаки стали 146 человек.