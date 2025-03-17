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13:09, 17 марта 2025Экономика

Совет Европы одобрил выплаты Украине на миллиарды евро

Совет ЕС одобрил выплату Киеву €3,5 млрд в рамках макрофинансовой программы
Вячеслав Агапов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Совет Европейского Союза (ЕС) одобрил выплату Киеву транша в размере 3,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечают в организации, Украина получит обещанные Еврокомиссией деньги уже в ближайшее время. Платеж будет проведен в рамках фонда ЕС для Украины.

«Украина выполнила необходимые условия для получения третьего платежа, реализовав 13 шагов: проведение реформ для увеличения использования возобновляемых источников энергии; процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС; принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов; продолжение работы по составлению списка своих стратегических и критически важных сырьевых материалов», — пояснил Совет.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина уже получила от Великобритании часть доходов от замороженных российских активов. На тот момент речь шла о 752 миллионах фунтов стерлингов.

В середине марта Киеву поступил первый транш, полученный за счет доходов от замороженных активов России, от Канады. Он составил около 1,7 миллиарда долларов. Как заявил Шмыгаль, средства были переведены в рамках инициативы G7 ERA. Они будут направлены на приоритетные потребности государственного бюджета.

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