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15:08, 17 марта 2025Мир

В Британии назвали условие для признания миром победы Путина

Кларк: Мир признает победу Путина, если Россия добьется партнерства с США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Если Россия установит стратегическое партнерство с США и добьется частичной отмены санкций, то весь мир скажет, что российский лидер Владимир Путин победил. Такое мнение выразил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк, его слова передает Sky News.

«Если президент Путин добьется частичной отмены санкций со стороны США и стратегического партнерства Москвы с Вашингтоном, к чему, видимо, стремится администрация Трампа, то остальной мир (...) сядет и скажет, что Путин победил», — заявил аналитик.

По мнению Кларка, при таком сценарии союзникам Украины придется «приспособиться к новой реальности, в которой Запад больше не заслуживает доверия как политическая сила».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговор Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится во вторник, 18 марта. При этом представитель Кремля отказался раскрыть возможную повестку диалога двух лидеров.

При этом глава Белого дома заявил, что во время будущего разговора с российским лидером планирует поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

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