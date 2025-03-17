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15:43, 17 марта 2025Экономика

В Германии оценили шансы на эксплуатацию «Северных потоков»

Хабек: Разговоры о потенциале «Северных потоков» — это неправильное направление
Кирилл Луцюк
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В настоящее время нет шансов на то, что газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» начнут эксплуатировать. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Его процитировало ТАСС.

По его словам, разговоры о потенциалах этих газопроводов в случае их восстановления ведут в «совершенно неправильном направлении дискуссии». Кроме того, он призвал новое правительство Германии не забывать тех уроков, которые извлек Берлин из сильной зависимости ФРГ от российских энергоносителей.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал выгодным запуск российского газа по нитке трубопровода «Северный поток — 2» из-за доступной цены. Также его обеспокоило внимание США к этим объектам. Он задался вопросом, останется ли российский газ таким же доступным, если американцы завладеют данными газопроводами.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак признался, что в России не ждут быстрого решения вопроса о возобновлении поставок российского газа в Европу по «Северному потоку».

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