Мирошник: Наемники из Польши и Грузии совершили зверства в Курской области

Наемники из Польши и «Грузинского национального легиона» (признан в России террористическим и запрещен) отличились «особыми зверствами» в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Россия-24».

По его словам, по этому поводу есть «показания людей», которых эвакуировали с освобожденных территорий. Кроме того, есть определенные показания среди пленных. «Сейчас есть пленные, есть те, которые сами сдались, те, которые были захвачены в плен нашими войсками, и сейчас они дают более детальные показания, но, понимаете, есть такое понятие, как тайна следствия», — заявил Мирошник.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что судьбу иностранных наемников в Курской области будет решать российский суд. Он также не исключил возможность обмена наемников на российских пленных. Швыткин счел невозможным простое выдворение иностранных наемников в их родные страны. Он подчеркнул, что им придется нести ответственность за преступления, совершенные на территории России.