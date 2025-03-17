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14:51, 17 марта 2025Интернет и СМИ

В МИД России прокомментировали ограничение работы российского журналиста в Израиле

Захарова заявила, что вопрос Кулюхина о Бандере был составлен без оскорбления
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ограничение работы журналиста «Известий» Никиты Кулюхина в Израиле. Ее слова канал приводит в Telegram.

Дипломат отметила, что вопрос Кулюхина об украинском национализме и лидере этого движения Степане Бандере отвечал международной повестке. «Как же его можно третировать за самый что ни на есть сущностный, насущный и важный вопрос этих дней?» — задалась вопросом Захарова.

Она также сочла, что вопрос журналиста «Известий» был составлен без оскорблений и проявлений неуважения. «Все было, по-моему, в рамках абсолютной законности и этики», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Израиля запретило Кулюхину посещать пресс-конференции главы МИД Гидеона Саара. Сообщалось, что на конференции 4 марта журналист спросил у министра, почему Израиль не осуждает восхваление пособников националистов времен холокоста, в частности, Бандеру. Саара заявил, что не знал о таком отношении к националистам на Украине, а также не слышал о переименовании улиц в стране в их честь.

Вот это да!
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