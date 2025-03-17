Замглавы МИД Грушко: Запад терпит стратегическое поражение на Украине

Конфликт на Украине находится в той фазе, когда Запад терпит стратегическое поражение. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

«На самом деле конфликт подошел к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад. Потому что по всем трем компонентам, на которые делается расчет, — военное поражение на поле боя, развал экономики и в конечном счете, как они выражаются, смена режима — результат ровно противоположный», — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что рост экономики Европейского союза (ЕС) сопоставим со статистической погрешностью, а «ситуация на поле боя хорошо известна».

Также Грушко заявил, что в рамках мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта и последующих гарантий безопасности Россия потребует нейтрального статуса Украины.