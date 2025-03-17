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12:02, 17 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

Депутат Новиков: Разговор Путина и Трампа будет касаться не только Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа охватит широкий круг вопросов, а не только проблемы украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Между Россией и США в последнее время наметилось стремление обеспечить возможности для проведения диалога по широкому кругу вопросов. В их число входит, в частности, восстановление нормальных дипломатических отношений, обеспечение должного функционирования дипломатических служб», — рассказал депутат.

Президенты, как ожидает Новиков, также могут обсудить вопросы международной безопасности, которые сегодня также являются актуальными для обеих сторон.

«Есть такие острые вопросы, как украинский кризис. А также общие проблемы международной безопасности, в решении которых большую роль играет взаимодействие наших стран. Так что вряд ли разговор глав государств ограничится только Украиной», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп заявил, что что 18 марта он проведет новый разговор с российским коллегой. Трамп добавил, что в ходе переговоров намерен «посмотреть, возможно ли положить конец этой войне».

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