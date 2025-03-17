В России участника СВО похоронят через 1,5 года после смерти

Участника СВО из Волгоградской области похоронят через 1,5 года после смерти

Участника специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области похоронят через 1,5 года после смерти. Об этом сообщает Telegram-канал «Елань Новости».

Жителя Елани на стало еще в сентябре 2023 года. Это следует из некролога. Мужчины не стало в ходе боевых действий, указано в сообщении.

С чем связано большое промедление от смерти бойца до его похорон, не сообщается.

Ранее аналогичный случай произошел в Липецкой области. Там бойца СВО похоронили спустя два года после смерти. Несовместимое с жизнью ранение солдат получил еще в августе 2022 года.