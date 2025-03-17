В России участника СВО похоронят через 1,5 года после смерти

Участника специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области похоронят через 1,5 года после смерти. Об этом сообщает Telegram-канал «Елань Новости».
Жителя Елани на стало еще в сентябре 2023 года. Это следует из некролога. Мужчины не стало в ходе боевых действий, указано в сообщении.
С чем связано большое промедление от смерти бойца до его похорон, не сообщается.
Ранее аналогичный случай произошел в Липецкой области. Там бойца СВО похоронили спустя два года после смерти. Несовместимое с жизнью ранение солдат получил еще в августе 2022 года.