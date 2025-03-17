В Сербии предложили подключить Россию и США к расследованию применения «звуковой пушки»

Сербия готова привлечь ФБР и ФСБ к расследованию применения звуковой пушки

Правительство Сербии готово подключить российские и американские спецслужбы к расследованию предполагаемого применения «звуковой пушки» против участников митинга протеста, заявил премьер-министр республики Милош Вучевич. Его цитирует ТАСС.

По его словам, чтобы «остановить поток лжи» сербское правительство готово пригласить представителей ФБР и ФСБ провести расследование. Политик добавил, что никаких действий со стороны полиции против кого-либо предпринято не было, также не звучал приказ о применении дубинок.

Как объяснял эксперт по оружию Алексей Леонков, звуковые пушки заставляют человека испытывать необъяснимую тревогу и дискомфорт. В некоторых случаях их действие может негативно влиять на работу мозга. «Такое оружие действительно существует. Промышленные образцы делали в США, эти пушки хотели поставить полицейским подразделениям, но затем направили в Ирак, Афганистан», — рассказал эксперт. Леонков сравнил воздействие звуковых пушек на человека со звуковыми дорожками в фильмах ужасов.

Между тем президент Сербии Александр Вучич назвал обвинения в использовании правоохранителями звуковой пушки против протестующих в Белграде позорными. Он также отметил, что гордится тем, как сотрудники полиции выполнили свою работу.

Оппозиция страны намерена обратиться в ООН из-за якобы использованной звуковой пушки. Сербская оппозиционная организация также требует проведения международного расследования инцидента.