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14:15, 17 марта 2025Мир

Оппозиция Сербии захотела обратиться в ООН из-за звуковой пушки на протестах

Оппозиция Сербии обратится в ООН из-за звуковой пушки во время протестов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Оппозиция Сербии в лице организации «Kreni — Promeni» (рус. Иди — меняй) обратится в ООН из-за звуковой пушки во время протестов. Петиция с требованием рассмотреть этот инцидент появилась на сайте движения.

Протестующие требуют реакции специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний Джини Ромеро. Сербская оппозиционная организация также требует проведения международного расследования инцидента.

«15 марта 2025 года мирные протестующие в Белграде, отдавая дань памяти жертвам на железнодорожном вокзале Нови-Сада, подверглись обстрелу из ракетной установки дальнего действия», — сказано в сообщении организации. Издание N1 сообщает, что меньше чем за сутки петиция набрала 500 тысяч голосов.

16 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что звуковая пушка не использовалась на крупнейшем протесте в истории Сербии. «Мы не использовали дубинку сегодня», — заявил глава республики.

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