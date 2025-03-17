Оппозиция Сербии захотела обратиться в ООН из-за звуковой пушки на протестах

Оппозиция Сербии обратится в ООН из-за звуковой пушки во время протестов

Оппозиция Сербии в лице организации «Kreni — Promeni» (рус. Иди — меняй) обратится в ООН из-за звуковой пушки во время протестов. Петиция с требованием рассмотреть этот инцидент появилась на сайте движения.

Протестующие требуют реакции специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний Джини Ромеро. Сербская оппозиционная организация также требует проведения международного расследования инцидента.

«15 марта 2025 года мирные протестующие в Белграде, отдавая дань памяти жертвам на железнодорожном вокзале Нови-Сада, подверглись обстрелу из ракетной установки дальнего действия», — сказано в сообщении организации. Издание N1 сообщает, что меньше чем за сутки петиция набрала 500 тысяч голосов.

16 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что звуковая пушка не использовалась на крупнейшем протесте в истории Сербии. «Мы не использовали дубинку сегодня», — заявил глава республики.