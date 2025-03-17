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15:38, 17 марта 2025Культура

Виторган встал на ходунки

Актер Максим Виторган после операции встал на медицинские ходунки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Актер Максим Виторган рассказал, что не может самостоятельно ходить после перенесенной операции. Соответствующая публикация в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист поделился фотографией, на которой он стоит, держась за медицинские ходунки.

«Я и мой индивидуальный транспорт. Спасибо всем, за слова и дела поддержки! Теперь мы будем жить по-новому (хорошо забытое старое)», — подписал он кадр.

Ранее Виторган рассказал о занятости восьмилетнего сына Платона от бывшей супруги, телеведущей Ксении Собчак.

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