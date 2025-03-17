Зеленский разрешил использовать ВСУ на территории других государств

Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять ВСУ в другие государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства. Текст документа передает ТАСС.

Подразделения украинской армии могут направляться в другие государства и находиться на их территории в период действия военного положения для «обеспечения национальной безопасности и обороны, отражая и сдерживая вооруженную агрессию против Украины».

ВСУ, согласно закону, могут отправляться в другие страны по решению президента с внесением в Раду соответствующего законопроекта о его утверждении. Президент подает информацию и о задачах, численности формирований и сроках их пребывания в другом государстве.

Ранее Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой атомной электростанции.