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06:30, 17 марта 2025Из жизни

Женщина расправилась с приятелем и сделала суп для бездомных из его пениса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Rafaelnlins / Shutterstock / Fotodom

Стали известны подробности о деле женщины из Бразилии, которая расправилась с бездомным мужчиной и приготовила его пенис. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По ее словам, она отрезала у мужчины половой орган, вырезала сердце, а затем приготовила из этих органов суп. После этого она стала угощать блюдом бездомных. Те, кто ел суп, подтвердили, что это было в тот же день, когда произошло преступление. Однако они заверили, что не знали, из чего был сварен суп.

Останки 60-летнего Селсо Маркеса Феррейра обнаружила полиция. У него отсутствовали сердце и пенис. Рядом с бездыханным мужчиной лежал самодельный нож, испачканный в крови, и записка: «Гринга поймала насильника». Дочь Ферейры рассказала, что он употреблял алкоголь и наркотики и более 15 лет жил на улице.

Вскоре полицейские задержали главную подозреваемую — Хосефу Лиму де Соуза. Она была известна местным жителям под прозвищем Гринга. На допросе Лима де Соуза заявила, что Ферейра якобы насиловал детей, поэтому она решила отомстить ему.

Лиму де Соуза арестовали вместе с 41-летним Робсоном Апаресидо де Оливейра. Он не так давно угрожал Феррейре расправой. Полицейские посчитали его сообщником женщины, поскольку, по их мнению, Лима де Соуза не справилась бы с жертвой одна. Никаких подтверждений того, что Феррейра действительно был насильником, пока не нашли.

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Ранее сообщалось, что в США женщину задержали после того, как у нее дома нашли останки матери. Она расчленила женщину и запекла части ее тела в духовке.

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