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04:39, 17 марта 2025Россия

Жительница Суджи рассказала о признании танкистов ВСУ

РИА Новости: Танкисты ВСУ признались, что их угрозами заставили воевать
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие во вторжении в Курскую область, признались, что их заставили воевать под угрозой «отправить в подвал». Об этом рассказала жительница Суджи Анна Богунова в беседе с РИА Новости.

«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили... Ну все поразнесли... Они сказали - мы не виноваты, нас послали, а один говорит: "Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь"», — рассказала Богунова.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что отступление ВСУ из Курской области является крахом. Он также назвал удивительной операцию по прорыву российских военных в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области.

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