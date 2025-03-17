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14:33, 17 марта 2025Ценности

Звезда «Бригады» раскрыла секрет стройности

Актриса Флоринская: Здоровая пища и зарядка помогают сохранять стройность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, звезда криминального сериала «Бригада» Александра Флоринская раскрыла секреты молодости и стройности. В беседе с сайтом «Страсти» она призналась, что не ограничивает себя в питании.

По словам знаменитости, в начале карьеры, будучи моделью, она никогда не сидела на диетах и не занималась спортом.
Однако с возрастом ее привычки изменились. Теперь Флоринская употребляет только здоровую пищу и ведет активный образ жизни.

«Прислушиваюсь к своему организму, стараюсь не переедать (...) Делаю зарядку, хожу пешком. Меня мотивируют видео людей за 70, которые находятся в прекрасной физической форме. Хотелось бы такого будущего, а не немощи», — объяснила она.

Ранее актриса театра и кино Ольга Ломоносова заявила, что рабочие и домашние дела помогают ей сохранять стройность.

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