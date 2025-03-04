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18:48, 4 марта 2025Ценности

46-летняя российская актриса раскрыла секрет стройности

Актриса Ольга Ломоносова: Рабочие и домашние дела помогают сохранять стройность
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Ольга Ломоносова раскрыла секрет красоты. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

46-летняя артистка заявила, что ей не удается должным образом следить за питанием или заниматься споротом. «Максимум, на что меня хватает, так это на пилатес — занимаюсь им, когда есть свободное время», — отметила звезда.

Она указала, что иногда ненадолго пытается убрать сладкое из рациона, но не считает себя толстой и на данный момент не видит смысла в строгих ограничениях в еде. При этом, по словам Ломоносовой, сохранять стройную фигуру ей помогают рабочие и домашние дела.

«Лежать на диване и обрастать лишними килограммами времени особо нет. Считаю, когда ты постоянно в движении, шансы зажиреть стремятся к нулю», — пояснила собеседница издания.

В то же время знаменитость рассказала об отношении к пластике. Она заявила, что боится операционных вмешательств, но при чрезмерных внешних изменениях не исключает подобную коррекцию.

«В идеале, конечно же, хотелось бы достойно стареть. И это зависит не только от внешности, но и от внутреннего состояния: если после шестидесяти ты находишься в гармонии с собой, излучая спокойствие и свет, то ты красива», — заключила звезда.

В феврале 52-летняя российская актриса Елена Ксенофонтова раскрыла секрет красоты.

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