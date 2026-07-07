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14:57, 7 июля 2026Россия

Госдума приняла закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок

Госдума приняла закон о выплатах россиянам при поствакцинальных осложнениях
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок. Теперь они будут носить беззаявительный характер и назначаться автоматически, передает РИА Новости.

Согласно нововведениям, сведения о поствакцинальных осложнениях медицинские организации будут напрямую направлять Социальному фонду через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Если человека не удалось спасти из-за возникших осложнений, то выплата его семье будет оформляться по заявлению через портал «Госуслуги».

Кроме того, новый закон предполагает, что ежегодные выплаты почетным донорам также будут начисляться автоматически без соответствующего заявления на основании сведений из базы данных донорства крови. Уточняется, что раньше этим занимались региональные власти, теперь полномочия переходят на федеральный уровень.

Ранее сообщалось, что Минздрав захотел создать новый реестр, куда попадут отказавшиеся от вакцинации россияне. В него будут включены сведения не только о тех, кто отказался от вакцинации по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям, но и тех, кто ее прошел.

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