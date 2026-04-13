Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 13 апреля 2026

В России захотели создать новый реестр

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sun Shock / Shutterstock / Fotodom

Минздрав России захотел создать новый реестр, куда попадут отказавшиеся от вакцинации граждане. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, он будет использоваться «для разработки планов информационно-разъяснительной работы». Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов заявил «Ленте.ру», что такая работа нужна для борьбы с «дремучестью населения».

«Работа со школьниками начинается с работы с родителями. Ни факультативов, ни специальных уроков — ничего этого нет, — отметил он. — Поэтому вопрос информационной политики Министерства здравоохранения должен начинаться с решения, что мы эту политику ведем. Тогда появится работа. Тогда станет меньше антиваксеров. Дремучими людьми манипулировать проще».

Из проекта постановления Минздрава о создании реестра следует, что в него будут включены сведения не только о тех, кто отказался от вакцинации по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям, но и тех, кто ее прошел. Сведения об отказниках не несут для них негативных последствий, заверили «Коммерсантъ» в Минздраве, и будут использоваться в целях «планов информационно-разъяснительной работы с населением, а также для мер по повышению популярности и доступности вакцинации».

Оператором реестра, согласно тексту постановления, будет Минздрав. При этом планируется, что доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации. Последние, как пишет «Коммерсантъ», будут работать с персонифицированными данными россиян, остальные — с обезличенными.

Если инициативу одобрят, реестр будет запущен 1 сентября 2028 года.

Ранее стало известно, что в России захотели расширить перечень бесплатных прививок. В частности, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил включить в список вакцину против менингококковой инфекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    Жители российского города выкупили часть улицы и лишили соседей одной вещи

    Российский учитель повалил школьника на пол после его слов

    В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok