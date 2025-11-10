Список бесплатных прививок для россиян захотели расширить

В перечень бесплатных прививок предложили включить вакцину против менингококка

Перечень бесплатных прививок для россиян захотели расширить. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил включить в список вакцину против менингококковой инфекции, передает РИА Новости.

Речь идет об отечественном препарате, клинические исследования которого успешно завершились. По данным Леонова, сейчас идет процесс увеличения производственных мощностей. По его словам, когда объемы достигнут необходимого уровня, позволяющего обеспечить достаточное количество доз, вакцину можно будет включить в национальный календарь прививок.

Говоря о сроках включения новой вакцины в перечень, он предположил, что это может произойти в 2027 году.

«Необходимость в добавлении прививки в нацкалендарь обусловлено опасностью заболевания, способного стремительно распространяться среди населения, особенно в замкнутых коллективах, вызывая серьезные последствия», — обозначил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в течение года в России было зафиксировано 1,2 тысячи случаев заражения менингококковой инфекцией. В Роспотребнадзоре связали распространение опасной болезни в том числе с мигрантами.