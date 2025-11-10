Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 10 ноября 2025Россия

Список бесплатных прививок для россиян захотели расширить

В перечень бесплатных прививок предложили включить вакцину против менингококка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Перечень бесплатных прививок для россиян захотели расширить. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил включить в список вакцину против менингококковой инфекции, передает РИА Новости.

Речь идет об отечественном препарате, клинические исследования которого успешно завершились. По данным Леонова, сейчас идет процесс увеличения производственных мощностей. По его словам, когда объемы достигнут необходимого уровня, позволяющего обеспечить достаточное количество доз, вакцину можно будет включить в национальный календарь прививок.

Говоря о сроках включения новой вакцины в перечень, он предположил, что это может произойти в 2027 году.

«Необходимость в добавлении прививки в нацкалендарь обусловлено опасностью заболевания, способного стремительно распространяться среди населения, особенно в замкнутых коллективах, вызывая серьезные последствия», — обозначил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в течение года в России было зафиксировано 1,2 тысячи случаев заражения менингококковой инфекцией. В Роспотребнадзоре связали распространение опасной болезни в том числе с мигрантами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самое близкое место к иностранному государству». В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

    Безэкипажный катер ВСУ взорвался у берега в российском регионе

    Российская медсестра влюбилась в раненного на СВО бойца и перешла за ним в «Ахмат»

    США захотели поддержать армию одной страны

    Известная подруга Ирины Шейк снялась в крошечных трусах

    Приезжие напали на машину россиянина с ребенком

    Названа главная проблема с покупкой жилья в России на ближайшие годы

    Россиянам назвали способ уличить мошенников с дипфейками

    В регионе России начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов

    Стало известно о возвращении россиян на прежнее место работы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости