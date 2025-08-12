В Роспотребнадзоре связали распространение опасной инфекции в России с мигрантами

Роспотребнадзор: Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизирована

Ситуация с распространением менингококковой инфекции в России стабилизировалась, за минувшую неделю в стране выявили всего два случая заболевания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом, как сообщалось ранее, в течение года в стране было зафиксировано 1,2 тысячи случаев заражения. В Роспотребнадзоре связали распространение опасной инфекции в том числе с мигрантами.

«Групповые очаги заболеваемости в основном регистрировались среди трудовых мигрантов, но благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию, не допущено крупных очагов и широкого распространения инфекции», — отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что очаги инфекции были ликвидированы в максимально короткие сроки — в пределах одного инкубационного периода.

Россиянам напомнили, что наиболее эффективным методом защиты от менингококка остается вакцинация, а также соблюдение правил личной гигиены — уборка и проветривание помещений, избегание контакта с людьми, имеющими признаки заболевания.

Педиатр Лилит Аракелян ранее объясняла распространение заболевания несколькими факторами. Среди них — рост завозных случаев инфекции после активизации поездок за рубеж, а также числа противников вакцинации.

