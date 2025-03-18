19-летний сын Хайди Клум приспустил штаны на полуголом фото для журнала

Сын немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и британского певца Seal Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль в откровенном образе снялся для обложки журнала Hunger. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летний наследник знаменитостей предстал перед камерой в брючном костюме. При этом он распахнул пиджак, продемонстрировав полуголый торс, и приспустил штаны.

В свою очередь, манекенщица поздравила сына, разместив его фото в своем Instagram-аккаунте. «Так, горжусь тобой, мой прекрасный Генри. (...) Мир только начинает видеть то, о чем я всегда знала: тебе суждено величие», — заявила Клум.

Ранее в марте 51-летняя Хайди Клум снялась топлес для журнала Schon.