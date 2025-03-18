18 марта из жизни ушел болгарский, советский и российский певец, народный артист России и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров. Причиной его кончины стала остановка сердца. О карьере, творческом пути и семье артиста — в материале «Ленты.ру».

Детство и образование

Настоящее имя Бедроса Киркорова — Бедрос Пилибос Крикорян. Он появился на свет 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Предки Бедроса — турецкие армяне, которые когда-то переехали в Болгарию.

Отец Бедроса, Филипп Крикорян, был сапожником. У Бедроса был старший брат Харри, который впоследствии стал бизнесменом, и сестра Мари, выбравшая карьеру оперной певицы и переехавшая в США.

Родители Бедроса пели в городском армянском хоре и брали сына с собой. Его выразительный голос быстро привлек внимание окружающих, и в хоре его прозвали «труба». Несмотря на любовь к музыке, в детстве он мечтал стать танцором, но из-за нехватки мест в ансамбле вынужден был отказаться от этой идеи.

В детстве Бедрос столкнулся с необходимостью изменить фамилию. Как сам артист рассказывал в интервью, это требовалось для поступления в болгарскую школу

В 17 лет Бедрос Киркоров окончил профессионально-техническое училище по специальности сапожник-модельер и даже некоторое время работал по профессии, но параллельно продолжал заниматься музыкой. Бедрос начал брать частные уроки вокала и продолжил выступать в городском хоре.

В 18 лет, не имея формального музыкального образования, он был принят в Государственную оперу Варны, где начал репетировать партию Альфреда в «Травиате» Джузеппе Верди. Однако его музыкальную карьеру прервала служба в армии. Сначала Бедрос служил на границе, затем был переведен в ансамбль строительных войск. В составе этого коллектива он участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве в 1955 году.

Бедрос и Филипп Киркоровы Кадр: Youtube / «Музыка на советском телевидении»

После демобилизации Бедрос вернулся в Варненскую оперу. Он также участвовал в концертных программах в Международном доме журналистов, куда приезжали советские артисты и композиторы. Именно там его заметил Арно Бабаджанян, который посоветовал Бедросу получить музыкальное образование в СССР.

В 1962 году Киркоров отправился в Москву и поступил сразу на второй курс ГИТИСа в класс оперного режиссера Бориса Покровского. Учеба шла параллельно с работой в «Москонцерте», где он выступал с ведущими советскими оркестрами под руководством Юрия Силантьева, Владимира Федосеева, Эдди Рознера и Леонида Утесова. Позже Бедрос присоединился к международной программе «Мелодия друзей», в которой принимали участие исполнители из социалистических стран. Так начался его путь к музыкальному признанию.

Карьера

Одним из ключевых наставников Киркорова стал Леонид Утесов. Именно он предложил молодому певцу исполнить цикл песен, посвященных дружбе Болгарии и СССР, а также срежиссировал ставшую визитной карточкой Киркорова концертную программу «Москва — София, София — Москва».

В ней прозвучала известная песня «Алеша» — композиция, посвященная памятнику Советскому солдату в болгарском городе Пловдиве, символу памяти освободителей Болгарии от нацистов.

Куплет из песни «Алеша» Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,

Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят,

Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша,

Стоит над горою Алеша — в Болгарии русский солдат. Музыка — Эдуард Колмановский. Слова — Константин Ваншенкин.

Бедрос Киркоров одним из первых среди советских артистов начал использовать оркестровую фонограмму в концертной практике. Всего в его репертуаре было более 50 народных и патриотических песен (и даже три клипа). На сцене Бедрос Киркоров нередко выступал в дуэтах с выдающимися исполнителями, среди которых Тамара Гвердцители, Иосиф Кобзон, Лили Иванова, Бисер Киров и ансамбль «Балаган Лимитед». Были у него и крупные юбилейные концерты.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На постоянной основе Бедрос Киркоров пел в Московской филармонии, а потом был солистом Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского, выступал с оркестром русских народных инструментов имени В.Г. Бабанова.

В апреле 2021 года Бедрос Киркоров стал специальным гостем музыкального шоу «Маска»: он появился в костюме Султана и исполнил песню «Если б я был султан». Филипп Киркоров, который председательствовал в жюри, родного отца не узнал, зато его дочь Алла-Виктория Киркорова уверяла, что сразу раскусила Киркорова-старшего. «Деда, мы тебя узнали! Узнала еще до песни! Ты выходил, как ты!» — сказала девочка.

Личная жизнь

Первой супругой Бедроса Киркорова стала Виктория Марковна Киркорова (урожденная Лихачева), родившаяся 6 апреля 1937 года. Впервые они встретились в 1964 году в Сочи во время концерта в летнем театре. Оказалось, что Бедрос и Виктория остановились в одной гостинице, и вскоре девушка подошла к певцу за автографом. «Там очень хороший парк был, мы пошли в парк. И я сделал предложение — сразу, в лоб. Она сказала: "Маму надо спросить, разрешит ли уехать в Болгарию"», — рассказывал Бедрос Киркоров. В итоге мать Виктории разрешение дала и пара уехала в Болгарию.

В этом браке в 1967 году родился сын — Филипп Киркоров, ставший советским и российским эстрадным певцом, актером, композитором, продюсером и народным артистом России.

Второй женой Бедроса Киркорова стала Людмила Смирнова — доктор экономических наук и институтский преподаватель. Они познакомились в 1992 году в Холмском районе Новгородской области во время гастрольного тура. Тогда Людмила руководила передовым совхозом «Трудовик» и проводила для певца экскурсию по местному музею. Они обвенчались в марте 1997 года в кафедральном Софийском соборе Новгородского Кремля.

Бедрос Киркоров со второй женой Людмилой Смирновой Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / Globallookpress.com

В 2011 году Бедрос Киркоров стал дедом: суррогатная мать родила Филиппу дочь Аллу-Викторию, а в 2012-м у него появился сын Мартин. После рождения внуков Бедрос переехал к сыну в Москву.

В 2023 году появились слухи о том, что Бедрос и Людмила разводятся. Филипп эти слухи не подтвердил, но и не опроверг. «Пусть разводится, если хочет. А зачем венчаться тогда было? Это же тоже какая-то ответственность. Он с моей мамой, которую всю жизнь любил и обожал, не венчался. А со своей новой супругой повенчался», — говорил тогда артист.

Болезнь

В декабре 2024 года Бедрос Киркоров оказался в больнице в тяжелом состоянии: врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и откачали почти литр воды из легких.

До этого, в октябре, он жаловался на слабость и боли в ногах, которые возникли на фоне проблем с сердцем. Когда Бедроса выписали из больницы, Филипп Киркоров так прокомментировал его состояние:

Да, он слабый, но его выписали. Я хочу сказать огромное спасибо Боткинской больнице, его просто вытащили с того света. Мы стараемся быть рядом, держим его дух, поддерживаем

В 2022-м артисту установили кардиостимулятор, а в 2023-м выявили у Киркорова-старшего стеноз аортального клапана, осложненный застойной сердечной недостаточностью.